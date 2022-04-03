ولي العهد يتلقى تهنئة من ملك البحرين بحلول شهر رمضان

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك. وقد بادله ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الجميع بالخير والبركة.



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