استمرار الحرب في أوكرانيا وروسيا تدمر مصفاة نفط بالقرب من أوديسا

أعلنت روسيا الأحد، أنها دمرت مصفاة للنفط بالقرب من منطقة أوديسا الساحلية كانت تستخدم في تزويد القوات الأوكرانية بالوقود بالقرب من ميكولايف. يأتي هذا فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية قائلة إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.

العثور على 410 جثث لمدنيين

عثر على جثث تعود إلى 410 مدنيين في أراض في منطقة كييف استعادتها القوات الأوكرانية أخيرا من القوات الروسية، وفق ما أعلنت النائبة العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا الأحد.

وقالت النائبة العامة خلال برنامج بثته العديد من قنوات التلفزة المحلية "تم انتشال 410 جثث لمدنيين من الأراضي المحررة" بمحيط العاصمة و"خبراء الطب الشرعي عاينوا حتى الآن 140" من هذه الجثث.

وأشارت فينيديكتوفا إلى أن هناك بلا ريب جثثا أخرى كثيرة لم يتم نقلها بعد لفحصها.

وتابعت المدعية العامة أنه يجري في الوقت نفسه البحث عن شهود بين السكان المحليين ويتم توثيق أدلة بالصور والفيديو.

وكانت السلطات الأوكرانية أكدت أن جثث نحو 300 شخص دفنت في مقابر جماعية في مدينة بوتشا وحدها شمال غرب كييف.

مجزرة بوتشا

واتهمت السلطات الجيش الروسي الأحد بارتكاب "مجزرة" في بوتشا و"فظائع" في المناطق "المحررة من الغزاة"، الأمر الذي أثار موجة غضب في أوروبا والولايات المتحدة ودعوات لفرض عقوبات إضافية على موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية السبت استعادة السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من المدن الرئيسية في محيط العاصمة.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "صدمته العميقة لصور المدنيين القتلى في بوتشا" قرب العاصمة الأوكرانية، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة. وأضاف جوتيريش في بيان مقتضب "لا بد من تحقيق مستقل يتيح محاسبة" المسؤولين عن هذه الجريمة.