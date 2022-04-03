استراتيجية “صفر كوفيد” تهتزّ.. حصيلة قياسية جديدة للإصابات في الصين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تواصل اصابات كورونا ارتفاعها في الصين، مهد الوباء الذي ينتشر في العالم منذ أكثر من عامين.

وفي حصيلة قياسية جديدة، أعلنت الصين تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة بكوفيد-19، الأحد. ولم تشهد البلاد هذا الرقم منذ ذروة الموجة الوبائية الأولى قبل أكثر من عامين.

وقد كشف مسؤولو الصحة، في وقت سابق، أنهم اكتشفوا نوعا فرعيا من المتحوّرة أوميكرون في منطقة شنغهاي.

وتتعرض استراتيجية “صفر كوفيد” التي تتبناها الصين لضغط شديد مع انتشار الفيروس في كل أنحاء البلاد.

وتمكنت الصين، حتى شهر آذار، من إبقاء عدد الإصابات اليومية منخفضا نسبيا، مع فرض عمليات إغلاق صارمة في مناطق معينة واختبارات جماعية وقيود على السفر.

غير أنّ الإصابات اليومية ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بشكل كبير ووصلت إلى الآلاف خصوصا في بؤرة الوباء حاليا شنغهاي حيث كانت الشوارع خالية بشكل مخيف الأحد وحيث يخضع 25 مليون شخص لإجراءات الإغلاق.

وفي مدينة سوتشو الواقعة على مسافة 30 دقيقة غرب شنغهاي، اكتشف مسؤولون نوعا فرعيا من المتحوّرة أوميكرون غير موجود في قواعد البيانات المحلية أو الدولية، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية الأحد.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن المسؤول في قطاع الصحة تشانغ جون نائب مدير مركز سوتشو لمكافحة الأمراض والوقاية منها “هذا يعني اكتشاف نوع جديد من أوميكرون محليا”.

كما أن الموجة الوبائية الحالية تختبر صبر الصينيين تجاه القيود الصارمة، في وقت عاد جزء كبير من العالم إلى نشاطه الطبيعي.

والأحد، انضم 1,5 مليون من سكان بايشنغ في شمال شرق الصين إلى عشرات الملايين من المواطنين الصينيين الآخرين الذين خضعوا لشكل من أشكال الإغلاق خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى توقف الأعمال وإلحاق الضرر بالاقتصاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن الصين سجلت 13,146 إصابة الأحد، مع “عدم تسجيل وفيات جديدة”.