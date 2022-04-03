رئيس المجلس الأوروبي يتهم روسيا بارتكاب «فظاعات» قرب كييف

03 أبريل , 2022 كييف (أ ف ب). توعد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد بفرض مزيد من العقوبات على موسكو متهماً القوات الروسية بارتكاب «فظاعات» في محيط العاصمة الأوكرانية كييف. وأعرب ميشال على تويتر عن «صدمته بالصور المخيفة للفظاعات التي ارتكبها الجيش الروسي في منطقة كييف المحررة» مع الإشارة إلى مدينة بوتشا حيث دُفن نحو 300 قتيل في مقابر جماعية، مضيفا أن «الاتحاد الأوروبي يُساعد أوكرانيا والمنظمات غير الحكومية في جمع الأدلة الضرورية لملاحقات أمام المحاكم الدولية».

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