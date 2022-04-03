تدمير مصفاة كريمنشوك الأوكرانية بالكامل بعد هجوم روسي

الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).

قال دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا في كلمة بثها التلفزيون الأوكراني اليوم الأحد إن مصفاة نفط كريمنشوك دٌمرت بالكامل بعد هجوم روسي.

وقال لونين إنّه تم إخماد الحريق في المصفاة لكن المنشأة دُمرت بالكامل ولم تعد قادرة على العمل.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن صواريخ بحرية وجوية دمرت مصفاة نفط وثلاثة مستودعات وقود في منطقة أوديسا.