انت الان تتابع خبر الزاملي للسفيرة الاسترالية: الفرصة مؤاتية للاستثمار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الأحد، مع السفيرة الاسترالية في بغداد "باولا إليزابيث كانلي"، المستجدات على الساحة المحلية، فيما أكد الفرصة مؤاتية امام الشركات الاسترالية للاستثمار داخل العراق.
وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير استقبل كانلي، "لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة أحدث المستجدات على الساحة المحلية".
وذكر الزاملي: "عازمون على ايجاد استراتيجية فاعلة لتحقيق تنمية مستدامة لبلدنا، من خلال تطوير القطاعين الزراعي والصناعي، وجذب الشركات الاستثمارية الرصينة"، مؤكدا ان الفرصة مؤاتية امام الشركات الاسترالية للاستثمار داخل العراق.
وذكر الزاملي: "عازمون على ايجاد استراتيجية فاعلة لتحقيق تنمية مستدامة لبلدنا، من خلال تطوير القطاعين الزراعي والصناعي، وجذب الشركات الاستثمارية الرصينة"، مؤكدا ان الفرصة مؤاتية امام الشركات الاسترالية للاستثمار داخل العراق.