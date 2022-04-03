الفتح يحدد خياراً واحداً لإدارة المرحلة المقبلة

وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل السفير الايطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، اليوم الاحد في مكتبه ببغداد، حيث أكد له ضرورة الاتفاق الوطني في ادارة المرحلة القادمة".وأضاف، "ذهبنا الى الثلث الضامن للحفاظ على المسار الديمقراطي في العراق وحفظ حقوق المكون الشيعي والمبادرة الوطنية التي طرحناها جاءت لانهاء الانسداد السياسي".

من جانبه، بين السفير الايطالي"علاقتنا مع بغداد جيدة جدا وايطاليا داعمة دائما الى العراق منذ 2003 وفي حربها ضد الارهاب وسيستمر هذا الدعم مع الاحترام الكامل لسيادة العراق".

بدوره، اثنى العامري، على "الدور الايطالي الداعم للعراق وسيادته ، معربا عن أمله في تطوير العلاقات في مجالات النقل البحري والجوي لما تتمتع به ايطاليا من خبرات في هذين المجالين".

