انت الان تتابع خبر الفتح يحدد خياراً واحداً لإدارة المرحلة المقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حدد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأحد، خياراً واحداً لإدارة المرحلة المقبلة، فيما أشار إلى أن ذهاب الإطار التنسيقي إلى الثلث الضامن جاء للحفاظ على المسار الديمقراطي في العراق.
وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل السفير الايطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، اليوم الاحد في مكتبه ببغداد، حيث أكد له ضرورة الاتفاق الوطني في ادارة المرحلة القادمة".
وأضاف، "ذهبنا الى الثلث الضامن للحفاظ على المسار الديمقراطي في العراق وحفظ حقوق المكون الشيعي والمبادرة الوطنية التي طرحناها جاءت لانهاء الانسداد السياسي".
بدوره، اثنى العامري، على "الدور الايطالي الداعم للعراق وسيادته ، معربا عن أمله في تطوير العلاقات في مجالات النقل البحري والجوي لما تتمتع به ايطاليا من خبرات في هذين المجالين".
وأضاف، "ذهبنا الى الثلث الضامن للحفاظ على المسار الديمقراطي في العراق وحفظ حقوق المكون الشيعي والمبادرة الوطنية التي طرحناها جاءت لانهاء الانسداد السياسي".
من جانبه، بين السفير الايطالي"علاقتنا مع بغداد جيدة جدا وايطاليا داعمة دائما الى العراق منذ 2003 وفي حربها ضد الارهاب وسيستمر هذا الدعم مع الاحترام الكامل لسيادة العراق".
بدوره، اثنى العامري، على "الدور الايطالي الداعم للعراق وسيادته ، معربا عن أمله في تطوير العلاقات في مجالات النقل البحري والجوي لما تتمتع به ايطاليا من خبرات في هذين المجالين".