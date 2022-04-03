شكرا لقرائتكم خبر عن متى يلغى ترخيص المنشأة الصناعية؟.. 9 حالات احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة (35) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عددا من الحالات التي بموجبها تتعرض المصانع لإلغاء رخصة التشغيل كالآتي:-

إذا أوقف المُرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المُختصة بذلك.

إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بمبرر غير مقبول.

حال إزالة المنشأة الصناعية.

إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص.

إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.

إذا أجرى تعديلا جوهريا فى النشاط المُرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.

إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.

إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.