شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على تصريح مشروع.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقب قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون .

ووفقا لنص المادة رقم 106 من القانون فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين (1 ، 2) من المادة 92 من القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا لبند

(3) من المادة 92 من هذا القانون.