مصرع شخصين وإصابة 3 في انقلاب تريلا على طريق جمصة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخصين مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرين في انقلاب تريلا محملة بقضبان حديدية، اصطدمت بـ"تكتوك"، على طريق (جمصة-المنصورة) بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الستاموني بورود إشارة من إدارة أمين الطرق عن طريق شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق (جمصة - المنصورة)، أمام قرية دميانة، ووجود مصابين.

انتقلت 4 سيارات إسعاف لمكان الواقعة وقوات الشرطة، وجرى نقل جثتين، و3 مصابين بإصابات متفرقة.

كما انتقلت لمكان الواقعة الأجهزة التنفيذية لبحث رفع أثار الحادث لإعادة حركة السيارات لطبيعتها. ,حرر بذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.