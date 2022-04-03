للعام الثانى على التوالى.. شركة المترو تطلق حملة "هنفطر فى المحطة" بالتنسيق مع بنك الطعام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه في إطار الدور المجتمعي لوزارة النقل وللعام الثاني على التوالي ومع أول أيام شهر رمضان المبارك، نظمت العلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تدشين حملة هنفطر فى المحطة بمحطات المترو الرئيسية والتبادلية، بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية طوال شهر رمضان المبارك.

وتقوم الحملة بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميًا بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل وبالتنسيق مع المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

وقام متحدث مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير بالتنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصرى وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية بتوزيع عدد ٥٠٠ خمسمائة وجبة خفيفة بعدد 10 محطات مترو بالخط الأول والثانى على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب، حيث أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط لمترو والأكثر كثافة ( الشهداء - أنور السادات - العتبة - المرج الجديدة - جامعة القاهرة - شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج - السيدة زينب).

وجدير بالذكر ان هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة وخمسين ألف وجبة إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.