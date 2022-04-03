رياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع حتى السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسبوع المقبل يشهد طقــس حار نهاراً على القـاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية،

شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد يوم الاثنين 04 إبريل 2022 نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن الثلاثاء 05 أبريل إلى الخميس 07 إبريل 2022 تسود أتربـة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد يوم الجمعة 08 إبريل 2022، نشااط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويوم السبت 9 أبريل، تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويستعرض الخليج 365 بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي: