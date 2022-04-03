لبنان يتمنى من الجزائر إعفاءه من قرار منع تصدير السكر

اسماعيل عبد الحي - تمنى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، من حكومة الجزائر إعفاء لبنان من قرارها منع تصدير السكر، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي.

جاء ذلك، خلال لقاء بين ميقاتي وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة في اليوم الثاني من فعاليات "منتدى الدوحة" في قطر، وذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال البيان، إن "ميقاتي واصل لقاءاته في قطر، في اليوم الثاني لمشاركته في "منتدى الدوحة"، واستقبل وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين".

وخلال اللقاء، "طلب ميقاتي من لعمامرة نقل تمنياته إلى الحكومة الجزائرية بإعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر، في إطار مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا"، وفق المصدر ذاته.

ومنتصف مارس الجاري، أعلنت السلطات الجزائرية، منع تصدير السكر وزيوت الطعام والعجائن وكافة مشتقات القمح، وذلك لضمان تغطية السوق المحلية واحتياجات المواطنين على إثر ضغوطات كبيرة في السوق العالمية.

وتعد الجزائر المورد الأول للسكر إلى لبنان بحجم استيراد يبلغ سنوياً 60 ألف طن، كما يستورد لبنان معظم حاجاته من القمح، 70 بالمئة من أوكرانيا وروسيا، ويستورد أيضاً نحو 100 ألف طن من الزيوت النباتية.

وزادت الأزمة الغذائية العالمية من قلق اللبنانيين الذين يرزحون تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ بلادهم، والتي أدت الى انهيار مالي ومعيشي وفقدان سلع أساسية عدة من بينها الوقود والأدوية.