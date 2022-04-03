بايدن يحذر بوتين: “لا تفكر حتى في التقدم شبرا واحدًا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي”

اسماعيل عبد الحي - كرّر الرئيس الأميركي جو بايدن السبت تأكيده على أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في نزاع مع القوات الروسية التي غزت أوكرانيا، لكنه حذّر الروس قائلًا “لا تفكروا حتى في التقدم انشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي”.

وأضاف “لا شكّ في أن هذه الحرب أصبحت فشلًا استراتيجيًا لروسيا”.

ووصف الرئيس الأميركي مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من “معركة عظيمة من أجل الحرية”، داعيًا العالم إلى الاستعداد “لمعركة طويلة”.

وقال بايدن من القصر الرئاسي في العاصمة البولندية وارسو إن روسيا “خنقت الديموقراطية وسعت للقيام بذلك أيضًا في أماكن أخرى”.

وأضاف، متوجهًا للأوكرانيين “نحن إلى جانبكم. نقطة على السطر”.