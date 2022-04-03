اميركا وفرنسا تندّدان: الصور الآتية من بوتشا مؤلمة ولا تُحتمل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن صور القتلى من المدنيين الأوكرانيين الذين عُثر عليهم في بلدة بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية كانت “مؤلمة للغاية” وإنه يجب محاسبة المسؤولين عن أي جريمة حرب.

تصريحات بلينكن جاءت خلال مقابلة مع شبكة سي.إن.إن اليوم الأحد بعد يوم من دخول القوات الأوكرانية في البلدة القريبة من كييف وعثورها على ما قال مسؤولون وشهود إنها جثث ما يقرب من 300 مدني قتلتهم القوات الروسية.

وقال بلينكن “لا يسعنا إلا أن نعتبر هذه الصور مؤلمة للغاية”، وذلك قبل أن يشير إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن قالت إنها تعتقد أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب وإنها تساعد في جمع الأدلة.

ولم يردّ بلينكن على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن القوات الروسية قد ارتكبت إبادة جماعية.وقال “سنبحث بجدية ونوثق كل ما نراه، ونجمعه للتأكد من أن المؤسسات والمنظمات ذات الصلة تبحث في هذا الأمر، بما في ذلك وزارة الخارجية”.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدوره ندّد بـ “إعدام واغتيال” المدنيين في بوتشا.

وطالب بمحاسبة السلطات الروسية عن جريمة بوتشا ،واصفًا الصور الآتية من مدينة بوتشا الأوكرانية بأنها لا تحتمل.