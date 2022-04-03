“لستُ متفائلًا”.. أمين عام الناتو يشكّك بانسحاب القوات الروسية من كييف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - أبريل - 2022 4:53 مساءً

أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ينس ستولتنبرج” الى أنّ سحب روسيا للقوات من كييف ليس انسحابا حقيقيا وإنما إعادة نشر للقوات يمكن أن يتبعها مزيد من الهجمات.

وفي مقابلة مع شبكة سي.إن.إن، أعرب الأمين العام عن تشاؤمه بشأن خفض وتيرة العمليات العسكرية في أوكرانيا، إذ قال: ” لست متفائلا بشأن خفض التصعيد الروسي في أوكرانيا، ونحن لا نشهد انسحابا روسيا من محيط كييف بل إعادة تموضع”.

واذ شدّد “ستولتنبرج” على أنّ الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي وبوتين مسؤول عن إنهائها، أدان عمليات قتل المدنيين في بوتشا، قائلًا: ” قتل المدنيين في بوتشا مروّع وغير مقبول”.

أمّا عن انضمام فنلندا والسويد الى حلف الأطلسي، فقال: “سنجد وسيلة لقبول طلب السويد وفنلندا بالانضمام للحلف بشكل سريع “.

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه من المبكر الحديث عن أن القوات الروسية تعيد انتشارها بمحيط كييف.

ووصف قتل المدنيين في بوتشا بأوكرانيا بأنه “ضربة مؤلمة”، مؤكّدًا أنّ الجيش الروسي يعاني من خسارة استراتيجية في أوكرانيا.

في السياق عينه، دان وزير الشؤون الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان” اليوم الأحد، بشدة ما وصفها “بالانتهاكات الجسيمة” التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار بالأخص إلى بلدة بوتشا الواقعة على مشارف كييف، حيث تقول السلطات الأوكرانية إن “مذبحة” متعمدة ارتكبتها روسيا.

ألمانيا بدورها طالبت بتسليط الضوء على “جرائم” الجيش الروسي ضد مدنيي أوكرانيا.