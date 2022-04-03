انت الان تتابع خبر بلينكن: العقوبات ضد موسكو ترفع بناء على نتيجة المفاوضات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو قد تُرفع بناء على نتيجة المفاوضات الروسية الأوكرانية.