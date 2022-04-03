مجلس الأمن الروسي يعلن تصدير الغذاء والمحاصيل إلى الدول الصديقة فقط

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مجلس الأمن الروسي، أنه سيصدر الغذاء والمحاصيل إلى الدول الصديقة فقط، بحسب قناة العربية.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس ضرورة تغليب لغة الحوار، مع دعم مصر لكل المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائياً، أو على الصعيد المتعدد الأطراف.