رئيس الوزراء الباكستاني يطالب بحل البرلمان

رفض رئيس البرلمان الباكستاني، اليوم (الأحد)، اقتراحاً بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، قائلاً إن «الاقتراح مدعوم من قوة أجنبية»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وفي ذات السياق، أعلن خان أنه نصح الرئيس بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني يواجه، اليوم، مذكرة حجب ثقة كانت من الممكن أن تؤدي إلى سقوطه، إذ يتهمه معارضوه بسوء الإدارة الاقتصادية وهفوات على صعيد السياسة الخارجية.

وبدأ النقاش حول حجب الثقة أمام البرلمان الذي يضم 342 عضواً صباح اليوم، وواجه فيه خان خطراً كبيراً بسبب تقلص داعميه.

فقد خسر حزب خان «حركة إنصاف»، غالبيته البرلمانية الأسبوع الماضي عندما أعلن حزب حليف له أن نوابه السبعة سيصوّتون إلى جانب المعارضة.

وقد انشق أكثر من 12 نائباً من «حركة إنصاف» بينما حاولت قيادة الحزب منعهم من التصويت من خلال إجراءات قضائية.

ودعا خان أنصاره إلى النزول إلى الشارع (الأحد) للتظاهر سلمياً احتجاجاً على ما وصفها بأنها «مؤامرة» مدبَّرة في الخارج لطرده من السلطة. وقال في تصريح لوسائل الإعلام الرسمية: «أريدكم أن تحتجوا جميعاً من أجل باكستان حرة ومستقلة».

ووصف معارضيه بأنهم «لصوص» و«جبناء»، ولمح إلى أنه لا يزال يملك ورقة في يده. ووعد أمس (السبت)، قائلاً: «لديَّ خطة ليوم غد... لا تقلقوا... سأثبت لهم أنني سأهزمهم أمام البرلمان».

ويتهم خان (69 عاماً) الولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة به لأنه يرفض الاصطفاف مع مواقف واشنطن حيال روسيا والصين.

ويتهمه معارضوه بسوء الإدارة الاقتصادية مع تضخم جامح وتراجع سعر صرف الروبية والدين الكاسح، وبارتكاب هفوات على صعيد السياسة الخارجية.