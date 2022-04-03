انت الان تتابع خبر إحالة ارهابيين أشرفا على تفجير ساحة الطيران لمنصة الإعدام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن إحالة الارهابيين اللذين أشرفا على عملية تفجير ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد على منصة الإعدام.