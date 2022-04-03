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إحالة ارهابيين أشرفا على تفجير ساحة الطيران لمنصة الإعدام

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن إحالة الارهابيين اللذين أشرفا على عملية تفجير ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد على منصة الإعدام.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الإرهابيين اعتقلا في وقت سابق في عملية نوعية خاصة وتم إكمال اوراقهما التحقيقية وعرضها على القاضي ليبت في حكمهما بالإعدام شنقاً حتى الموت ضمن قانون مكافحة الارهاب".

وأضافت، "كان الارهابيان قد انتميا إلى تنظيم داعش الارهابي وشغلا مناصب حساسة ومهمة داخل التنظيم إذ كان أحدهما مساعداً للارهابي (ابو حسن الغريباوي) والآخر مسؤول المضافات الخاصة بالتنظيم".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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