أمير أردني يتخلى عن لقبه

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تخليه عن لقبه.

وقال الأمير حمزة في بيان، "فإني وبعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة قد توصلت إلى خلاصة بأن قناعتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي في والتي حاولت جاهداً في حياتي التمسك بها لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".



وأضاف، "من باب الأمانة والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير".

