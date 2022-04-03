التعليم تصدر تنويهاً 'هاماً' حول التقديم للدراسات العليا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، تمديد التقديم للدراسات العليا الى غاية 17 نيسان الحالي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حرصا على استكمال المتعلقات الدراسية وتدقيق بيانات المتقدمين للدراسات العليا التي وصلت أعدادهم الى أكثر من خمسين ألفا موزعين على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه واستجابة لخصوصية الشهر الفضيل قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد مدة التقديم الى غاية يوم الأحد الموافق 17 نيسان الحالي 2022 وتمديد سقف إجراءات التدقيق الى غاية 24 من الشهر نفسه".



ولفت البيان، إلى أن "الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2023/2022 باق في موعده المقرر ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2022/5/16 للتخصصات الطبية والهندسية ومرورا بيوم الثلاثاء 2022/5/17 لتخصصات العلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية وختاما بيوم الأربعاء 2022/5/18 لتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية".