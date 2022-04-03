"حقوق إنسان النواب": "حياة كريمة" أسهمت في إنشاء صروح تعليمية كبيرة في مختلف المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز محافظات الجمهورية وذلك ضمن المشروع القومي حياة كريمة.

وأكدت سلامة، أن هناك حالة من التنسيق والتعاون بين هيئة الأبنية التعليمية، وهيئة الأوقاف المصرية، حيث تقوم "الأوقاف" بتوفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس، من خلال عملية الاستبدال، وهو ما أسهم في إنشاء العديد من المدارس في القرى التي تقع في نطاق مبادرة حياة كريمة.

وأشارت إلى أن اللواء يسري الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، ضربا أروع المثل للتكامل الحكومي في المشروعات القومية، لاسيما أنهما يمتازان بالمرونة الكبيرة والحرص على تحقيق مصالح المواطنين.

وأوضحت سلامة أن عدداً من محافظات الجمهورية حققت نقلة نوعية كبيرة في مجال الأبنية التعليمية، منها محافظة الشرقية، حيث يبذل المهندس أحمد مرسي جهوداً كبيرة من خلال متابعة الموقف التنفيذي لإحلال وتجديد المدارس على مدار الساعة.