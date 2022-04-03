القوات المسلحة تنظم مهرجانًا احتفالًا بيوم الشهيد تزامنًا مع "يوم اليتيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، اليوم الأحد مهرجان "يوم الشهيد" بحديقة الدراجات، بمشاركة عدد من أبناء الوطن ذوي الهمم "قادرون باختلاف"، وعدد من الأطفال الأيتام، وعدد من أسر الشهداء، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال ذوي الهمم والأيتام.

يأتي ذلك استمراراً لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد، وتزامناً مع ذكرى مناسبة يوم اليتيم، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة أبناء المجتمع المصري مختلف المناسبات.

وألقى مدير إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، وهنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وقدم الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الدائم لإدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة؛ بما يمكنها

من تنفيذ كل المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

وتضمنت الاحتفالية تقديم الموسيقات العسكرية عدداً من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية، وتنفيذ فقرة فنية بواسطة عدد من أبناء الشهداء والأطفال ذوي الهمم والأيتام.

وشاركت عناصر الفروسية بتقديم فقرة لركوب الخيل، وتم تكريم عدد من المشاركين، وعدد من أسر الشهداء؛ تقديراً لما قدمه أبناؤهم من بطولات وتضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته.

وعبّر الحضور والأطفال عن سعادتهم بتلك الاحتفالية التي أسهمت في تقديم الدعم المعنوي، وقدموا الشكر للقوات المسلحة لتنظيم تلك الاحتفالية، فضلاً عن مشاركتها لهم كل المناسبات والفعاليات.