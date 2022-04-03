بالصور.. ضبط 4 أطنان أسماك طازجة و تحرير 468 محضر لمخالفة قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نجحت قوات شرطة المسطحات خلال الأسبوعين الماضيين في ضبط 4 طن من الأسماك الطازجة، و 34 مركب صيد، و 11 موتور، بجانب 25 ألف و 702 متر شباك مخالف، وأيضاً 20 أسطوانة بوتاجاز، وحوالى 16 ألف جوبيا، و 19 ميزانا، و 13 ماكينة كهرباء ، بالإضافة إلى 8 كسارة ثلج ، و 2 صاعق كهربائى ، و 3 ماكينة رفع ، وبندقية صيد ، فضلا عن تحرير 468 محضر للمخالفين.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن ما يجري من إجراءات تأمينية سيعود بالخير لجميع شركاء التنمية من المواطنين والصيادين، وخاصة أن وقف الصيد ببحيرة ناصر يعتبر هو أحد الإجراءات الخاصة بتحقيق التنمية الشاملة بها وضمن خطة التنمية، التي جرى وضعها بواسطة هذه الجمعيات وبالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية وتحت إشراف المحافظة واللجنة الإشرافية العليا ليساهم كل ذلك فى زيادة الإنتاج السمكي العام المقبل.

وشدد على أنه خلال وقف الصيد ببحيرة ناصر سيجري مواجهة أى مخالفات بحزم وردع كامل حيث أن هناك أكثر من وسيلة لتنفيذ أعمال التأمين وضبط أى مخالفات مستخدمين فى ذلك سيف القانون للضرب بيد من حديد على كل مخالف أو أي عمل غير قانوني.