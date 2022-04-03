رصف 8 شوارع بحي شرق الإسكندرية بتكلفة 20 مليون جنيهًا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إدراج 8 شوارع رئيسية بحي شرق ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات الغاز والكهرباء والمياه بالشوارع.

وقال الشريف، إن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بجميع الأحياء، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأضاف المحافظ أنه جرى تكليف مديرية الطرق بالاهتمام برصف الشوارع في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأشارت أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، إلى أنه جرى البدء في رصف وترميم شوارع نزلة القلعة والسوق بباكوس وأدمون فرمون والطاروطي وشعراوي وغيرها.