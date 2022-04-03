ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.. تحصين 71 ألف رأس ماشية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور عصام يحى مدير عام الطب البيطري في بني سويف، ارتفاع أعداد الحيوانات التي جرى تحصيلها خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية، والوادي المتصدع إلى 71 ألف و 507 رأسا، من بينها 63 ألف و 64 من الأبقار، و 7577 من الجاموس، و 866 رأس من الأغنام والماعز، وذلك منذ انطلاق الحملة، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وأشار مدير عام الطب البيطري إلى أنه يجري تنفيذ الحملة في 84 وحدة بيطرية، تحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار تقديم التسهيلات المطلوبة لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع ضرورة حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة، وتوعية المواطنين، وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات، والحفاظ عليها، والقضاء على الأمراض