حدود السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي بالبنوك خلال رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تكثف البنوك من مجهوداتها خلال شهر رمضان بالمتابعة الدورية لماكينات الصراف الآلي ATM لضمان استمرار تنفيذ عمليات الإيداع والسحب الكاش بعد تقليص مواعيد العمل اليومية في شهر رمضان.

وتبقي البنوك على نفس حدود المعاملات من ماكينات الصراف الآلي دون تغيير للأفراد وهي 20 ألف جنيه كحد أقصى للسحب الكاش أو الإيداع دون احتساب أي مصاريف إدارية طبقا لقرار البنك المركزي.

ويستطيع أي عميل إجراء عمليات سحب من فروع البتك بحد أقصي 50 ألف جنيه في اليوم ودون قيود على الإيداع.

وكان البنك المركزي المصري وجه البنوك بمد إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي بالبطاقات البنكية من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى لغير العملاء، لمدة 6 أشهر جديدة من أول يناير وحتى نهاية يونيو 2022.

ومع تراجع ساعات العمل في رمضان تركز البنوك على تغذية ماكينات الصراف الآلي ليتمكن العملاء من تنفيذ عمليات السحب والإيداع والتحويلات على مدار اليوم، وتجري البنك صيانة دورية لماكينات الصراف الآلي لرفع كفاءتها للتأكد من سلامة عملها.

وتبدأ مواعيد العمل الرسمية الجديدة في البنوك أمام الجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بدلا من الساعة 8.30 صباحا للساعة 3 عصرا.