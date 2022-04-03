حظر شامل.. حكومة طالبان تمنع إنتاج واستهلاك المواد المخدرة في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 5 دقائق

أصدرت حكومة طالبان في أفغانستان، قرارا بحظر زراعة نبات الخشخاش وإنتاج واستهلاك كافة المواد المخدرة والمسكرة والاتجار بها في البلاد.

وقد قرر زعيم حركة طالبان الأفغانية مولوي هبة الله آخوند زاده حظر زراعة وتجارة وصناعة بجميع أنواعها وتعهد بتطبيق القانون على من يتورط في انتهاك هذا القرار.

جاء ذلك في حديث لنائب رئيس الوزراء الأفغاني عبد السلام حنفي.

وطالب حنفي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بدعم بلاده في إحداث تغيير زراعي مفيد، بدلا من المواد المخدرة.

واستدل في حديثه بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية تؤكد حرمة كل ما هو مخدر وضار بالإنسان والمجتمع.

واتهم حنفي مسؤولين في الحكومات السابقة بالتورط في زراعة وتجارة المخدرات، قائلا إن 95% من المواد المخدرة المزروعة والمنتجة كانت في مناطق تحت حكم السلطة الحاكمة سابقا.

ونفى تورط حركة طالبان خلال العقدين الماضيين في زراعة المخدرات رغم أن تقارير أجنبية اتهمت الحركة بزراعة الأفيون.

وبعد كلمة حنفي، تلا المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد نص القرار، الذي يعيد إلى الأذهان قرار الملا محمد عمر الزعيم السابق لحركة طالبان قبل أكثر من عقدين، حينما حظر المخدرات خلال العهد الأول لحكم الحركة.

ملايين المدمنين

وأفاد عقد الحق حمكار -نائب وزير الداخلية الأفغاني لشؤون مكافحة المخدرات- بأن هناك 3.5 ملايين مدمن في البلاد، منهم 20 ألفا محتجزين في مراكز علاج وتأهيل، بعد عقدين من تزايد إنتاج المخدرات بشكل منظم وواسع، حسب قوله.

وأشار حمكار إلى أن حكومته تعمل على بناء مجمع لعلاج المدمنين يكفي لنحو 30 ألف شخص، قائلا إن الشهور الثمانية الماضية قد شهدت إلقاء القبض على عدد من كبار تجار المخدرات في البلاد.

وحضر الإعلان عن القرار وزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير المعادن شهاب الدين ديلاور، وعدد من السفراء ومئات من الصحفيين والمسؤولين في الحكومة الأفغانية وأعضاء من حركة طالبان.