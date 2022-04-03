إطلاق نار في كاليفورنيا يودي بحياة 6 أشخاص

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 3 - أبريل - 2022 4:25 مساءً

قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 9 آخرون في إطلاق نار بمدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأعلنت شرطة ساكرامنتو، أنّ 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 9 آخرون في الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الاحد.

وفي بيان على تويتر، قالت إنّ الشرطة “حددت ما لا يقل عن 15 ضحية لإطلاق النار من بينهم ستة لقوا حتفهم”. وكانت الشرطة دعت في وقت سابق الناس إلى تجنب المنطقة.

وأظهر فيديو نشر على موقع تويتر، أشخاصا يركضون في شارع بينما سمع دوي إطلاق نار سريع في الخلفية. كما أظهر الفيديو وصول عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

أمّا عن الملابسات المحيطة بإطلاق النار، فلم تكشف الشرطة أية تفاصيل، لكنها قالت في تغريدة على (تويتر) ”تواجدنا المكثف في الموقع سيستمر، ومازال التحقيق في أسباب الحادث جاريا”.

ولم ترد شرطة سكرامنتو على الرسائل النصية التي تطلب إيضاحات بشأن الحادث.

كذلك، طلب من السكان تجنب المنطقة المليئة بالمطاعم والحانات.

الحادث هو الثاني خلال أسبوع بعدما أطلق مسلح النار الأربعاء الماضي على 5 أشخاص على الأقل في محطة وقود في مدينة أوروفيل بولاية كاليفورنيا أيضا.

في السياق، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق، عن عدد من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الحد من أعمال العنف المسلحة.

وأوضح البيت الأبيض أن وزارة العدل ستصدر في الخطوة الأولى قانونا مقترحا للمساعدة في وقف انتشار ما يسمى بـ”الأسلحة الخفية”، في غضون 30 يوما.

والأسلحة الخفيفة “الخفية” هي أسلحة تباع بدون أرقام تسلسلية أو معلومات تعريفية أخرى، ويشتري المجرمون أجهزة تحتوي على جميع المكونات والإرشادات تقريبا لصنع سلاح ناري في أقل من 30 دقيقة واستخدام هذه الأسلحة النارية لارتكاب جرائم.