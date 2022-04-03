تنديد بريطاني ألماني بمجزرة بوتشا.. لا يمكن أن تبقى جريمة الحرب هذه من دون رد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

ندد نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك “بجريمة حرب مروعة” في بوتشا في أوكرانيا، مطالبًا بفرض عقوبات أوروبية اقتصادية جديدة على روسيا.

وقال هابيك لصحيفة “بيلد”، غداة اكتشاف عشرات الجثث في مدينة بوتشا في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية: “لا يمكن أن تبقى جريمة الحرب المروعة هذه من دون رد عليها”.

وأضاف: “أعتقد أن هناك إشارة إلى تشديد العقوبات. هذا ما نعدّه مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي”.

من جهتها ، دعت وزيرة الخارجية البريطانية إلى التحقيق في الهجمات الروسية على مدنيين أوكرانيين باعتبارها “جرائم حرب” مع تزايد الأدلة على ارتكاب “أعمال مروّعة” في مدينتي إيربين وبوتشا. ولفتت ليز تراس في بيان إلى أن الحكومة البريطانية ترى أدلة متزايدة على ارتكاب قوات الغزو أعمالا مروعة في مدن مثل إيربين وبوتشا، مؤكدة أنه يجب التحقيق في الهجمات العشوائية على مدنيين أبرياء أثناء الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا باعتبارها جرائم حرب.

وكانت أوكرانيا، قد اتهمت القوات الروسية بارتكاب مجزرة متعمّدة في مدينة بوتشا شمال غرب كييف وذلك بعد العثور على عشرات الجثث في هذه المدينة بعد تحريرها من القوات الروسية.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على” تويتر”: “إن مجزرة بوتشا كانت متعمّدة. الروس يريدون القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين. يجب أن نوقفهم ونطردهم. أطالب بعقوبات جديدة مدمرة من مجموعة السبع حالًا”.