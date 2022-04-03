شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام تعلن تسجيل 102 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الأحد تسجيل 102 ألف و46 ألفا حالة إصابة بفيروس كورونا في 61 مدينة وإقليم اليوم الأحد من بينها 51 ألفا و316 إصابة خلال الأيام السابقة في إقليمي ثاي بينه وباك جيانج بشمال البلاد.

وتم رصد معظم حالات الاصابة الجديدة في إقليم ثاني بينه بواقع 41 ألفا و725 حالة يليه إقليم باك جيانج (13819 حالة) ثم هانوي (6304).

ونقلت صحيفة فن اكسبريس عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 37 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة 42 ألفا و600 حالة.

يشار إلى أن نسبة الحاصلين على جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا بصورة كاملة بلغت 7ر79% حتى الآن.