شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة العليا في باكستان يصدر قرارا حول حل البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيصدر رئيس المحكمة العليا في باكستان قرارا حول حل البرلمان، بعد أن رفض رئيس البرلمان اقتراحا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان ودعا خان إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقال مسؤول قضائي بارز لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن المحكمة العليا "ستنظر في الأمر".

وذكر زعماء معارضة أن فرقهم القانونية تستعد لدعوة قضائية وأعربوا عن أملهم في أن تعلن المحكمة أن قرار الحكومة لاغ وباطل.

ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة في الساعات المقبلة.