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رئيس المحكمة العليا في باكستان يصدر قرارا حول حل البرلمان

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الدمام - شريف احمد - سيصدر رئيس المحكمة العليا في باكستان قرارا حول حل البرلمان، بعد أن رفض رئيس البرلمان اقتراحا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان ودعا خان إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقال مسؤول قضائي بارز لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن المحكمة العليا "ستنظر في الأمر".

وذكر زعماء معارضة أن فرقهم القانونية تستعد لدعوة قضائية وأعربوا عن أملهم في أن تعلن المحكمة أن قرار الحكومة لاغ وباطل.

ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة في الساعات المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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