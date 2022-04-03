أمريكا.. 15 قتيلاً وجريحاً بإطلاق نار في كاليفورنيا

وأكدت شرطة ساكرامينتو على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها علقت حركة المرور في اثنين من شوارع المدينة، مشيرة إلى أن ضباطها يحققون في حادث إطلاق نار خلف على الأقل ستة قتلى.

ولفتت الشرطة إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث، مشيرة إلى أن تواجدا مكثفا لقواتها هناك مستمر.



ولم تتضح ملابسات الحادث المأساوي بعد.