رئيس وزراء المجر يعرب عن ثقته في الفوز في الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يتولى منصبه منذ 12 عاماً، "أنا على ثقة" وذلك عقب أن أدلى بصوته في مركز تصويت في منطقة زوجليغيت في بودابست.



وقال للصحافيين "إنها انتخابات غريبة... بسبب الحرب في أوكرانيا علينا أن نتعامل مع قضايا الحرب والسلام".

ويسعى أوربان للفوز بولاية خامسة، والرابعة على التوالي. وأظهرت استطلاعات الرأي مؤخراً تقدم حزب فيدس -

الاتحاد المدني المجري الذي ينتمى له أوربان ببضعة نقاط مئوية على تحالف معارضة يتألف من ستة أحزاب.

ويشار إلى أن هذه أول مرة يتم فيها تشكيل مثل هذا التحالف . ويريد تحالف أحزاب اليسار والخضر والليبراليين وجناح اليمين تعزيز فرصها لهزيمة أوربان.

ودعا زعيم تحالف المعارضة بيتر ماركي زاي المواطنين للتصويت ضد حكومة أوربان في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي صباح اليوم الأحد.