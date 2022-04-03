روسيا تعلن تدمير مستودعات ومصفاة وقود في أوديسا بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصفاة وثلاثة مستودعات وقود في منطقة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود صباح اليوم الأحد بصواريخ بحرية وجوية عالية الدقة.



وقالت الوزارة، في بيان، :"دمرت صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة، صباح اليوم، مصفاة وثلاث منشآت ومستودعات لتخزين الوقود بالقرب من أوديسا، والتي تم من خلالها إمداد مجموعة من القوات الأوكرانية بالوقود في اتجاه ميكولايف".

وكان مجلس مدينة أوديسا أفاد باندلاع حرائق بعد غارات روسية، إلا أنه لم يوضح ما هي المواقع المستهدفة.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات الجوية الروسية دمرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 51 منشأة عسكرية أوكرانية.