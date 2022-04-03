رئيس المجلس الأوروبي يتهم روسيا بارتكاب "فظاعات" قرب كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

توعد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الأحد بفرض مزيد من العقوبات على موسكو متهماً القوات الروسية بارتكاب "فظاعات" في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.



وأعرب ميشال على تويتر عن "صدمته بالصور المخيفة للفظاعات التي ارتكبها الجيش الروسي في منطقة كييف المحررة" مع الإشارة إلى مدينة بوتشا حيث دُفن نحو 300 قتيل في مقابر جماعية.

وأضاف "الاتحاد الأوروبي يُساعد أوكرانيا والمنظمات غير الحكومية في جمع الأدلة الضرورية لملاحقات أمام المحاكم الدولية".

وأشار إلى تحضير "المزيد من العقوبات الأوروبية والدعم".

وظهرت أدلة على عمليات قتل محتملة لمدنيين حول كييف حيث تراجع الجيش الروسي في مواجهة المقاومة الشرسة من القوات الأوكرانية.

وعُثر في مدينة بوتشا المنكوبة في ضواحي كييف على نحو 300 جثة في مقابر جماعية بعد انسحاب القوات الروسية، بحسب مسؤولين محليين.

وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس 20 جثة على الأقلّ بثياب مدنية في أحد شوارع بوتشا.