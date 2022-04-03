شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الألماني يتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير روسيا بارتكاب جرائم حرب خطيرة في أوكرانيا.

وقال شتاينماير في برلين اليوم الأحد إن "جرائم الحرب المرتكبة من قبل روسيا واضحة أمام أعين العالم".

وأضاف شتاينماير أن " الصور القادمة من بوتشا هزتني وهزتنا بعمق".

وكان قد تم اكتشاف العديد من الجثث في الضاحية الواقعة شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف والتي شهدت معارك عنيفة على مدار أسابيع. وتم العثور على نحو 280 شخصا مدفونين في مقبرة جماعية.

وأكد شتاينماير أن " ممثلي أوكرانيا لهم كل الحق الذي يمكن تصوره في مقاضاة روسيا وفي المطالبة بالتضامن والدعم من قبل أصدقائهم وشركائهم". كما أكد وزير الخارجية الألماني الأسبق أن دعم ألمانيا يجب أن يستمر وسيستمر.

كان السفير الأوكراني في برلين، اندريه ميلنيك، أدلى بتصريحات في وقت سابق من اليوم اتهم فيها شتاينماير بأن لديه تقاربا سياسيا مثيرا لأقصى درجات الريبة مع روسيا.

وقال ميلنيك لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم: "بالنسبة لشتاينماير كانت وستظل العلاقة مع روسيا شيئا أساسيا، نعم شيئا مقدسا، بصرف النظر عمّا يحدث، فحتى الحرب لا تؤدي دورا كبيرا هنا".

وأشار شتاينماير إلى إيواء بلاده أكثر من 300 ألف لاجئ حرب من أوكرانيا في ألمانيا، وأعرب الرئيس عن شكره لإرسال منظمات إغاثية ألمانية وشركات وأفراد من مقدمي الإغاثة وقافلة تحمل مساعدات عينية للسكان المدنيين في أوكرانيا.

وأضاف شتاينماير:" وأوجه الشكر بشكل خاص إلى الحكومة الألمانية على الدعم السياسي والمالي والعسكري لأوكرانيا".