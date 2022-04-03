14 قتيلاً على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل

03 أبريل , 2022
أمطار غزيرة في البرازيل (أ ف ب).
تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، أسفرت عن مقتل 14 شخصاً على الأقل بينهم 8 أطفال وفقدان 5 آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات السبت.
وقال مسؤولون إن العواصف ضربت مساحات شاسعة من الساحل الأطلسي للولاية الجنوبية الشرقية وتسببت في انزلاقات أرضية عدة أحدها في مدينة باراتي السياحية ما اسفر عن مقتل امرأة وستة من أطفالها.
وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على فيسبوك إن الحكومة الفدرالية أرسلت طائرات عسكرية للمساعدة في عمليات الإنقاذ في الولاية التي يبلغ عدد سكانها 17,5 مليون شخص.
وبحسب الأرصاد الجوية، يُتوقّع هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة في المنطقة.
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