إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أصيب عدد من الأشخاص، اليوم الأحد، في إطلاق نار بمدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



حادث جديد للنار يأتي بعد 4 أيام من إطلاق مسلح النار على 5 أشخاص على الأقل في محطة وقود، مساء الأربعاء، في مدينة أوروفيل بولاية كاليفورنيا أيضا.

واضطرت السلطات الأمريكية إلى مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم لحين إشعار آخر.

ويتزايد الجدل في الولايات الأمريكية بشأن السيطرة على الأسلحة بالولايات المتحدة نجم عن عشرات الحوادث لإطلاق النار على مدنيين من قبل مسلحين.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، عن عدد من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الحد من أعمال العنف المسلحة.

وأوضح البيت الأبيض أن وزارة العدل ستصدر في الخطوة الأولى قانونا مقترحا للمساعدة في وقف انتشار ما يسمى بـ"الأسلحة الخفية"، في غضون 30 يوما.

والأسلحة الخفيفة "الخفية" هي أسلحة تباع بدون أرقام تسلسلية أو معلومات تعريفية أخرى، ويشتري المجرمون أجهزة تحتوي على جميع المكونات والإرشادات تقريبا لصنع سلاح ناري في أقل من 30 دقيقة واستخدام هذه الأسلحة النارية لارتكاب جرائم.