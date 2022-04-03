شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لندن تدعو للتحقيق في الهجمات الروسية على أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأحد، إلى التحقيق في الهجمات الروسية على مدنيين أوكرانيين باعتبارها "جرائم حرب" مع تزايد الأدلة على ارتكاب "أعمال مروّعة" في مدينتي إيربين وبوتشا.



وقالت ليز تراس في بيان إن الحكومة البريطانية ترى "أدلة متزايدة على ارتكاب قوات الغزو أعمالاً مروعة في مدن مثل إيربين وبوتشا" مؤكدة أنه "يجب التحقيق في الهجمات العشوائية على مدنيين أبرياء أثناء الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا باعتبارها جرائم حرب".