مسؤول أممي في روسيا سعياً لوقف إطلاق نار في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يسعى مسؤول كبير من الأمم المتحدة الأحد في موسكو للتوصل إلى "وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية" في أوكرانيا حيث أفيد عن تجاوزات في حق مدنيين في منطقة كييف التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية، فيما سمعت سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا الساحلية.



وأعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية تنسحب من مدن أساسية في محيط العاصمة كييف وتشيرنيغيف في الشمال لإعادة الانتشار في الشرق والجنوب بهدف "الحفاظ على السيطرة" على المناطق التي تحتلها هناك.

وبعد أكثر من شهر على بدء الهجوم الروسي أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار أمس السبت "تحرير إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها من الغزاة".

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أفاد على فيسبوك أن الروس بانسحابهم سواء "من تلقاء أنفسهم" أو بعد معارك يتركون خلفهم "خراباً كاملاً والكثير من المخاطر" وحذر بأن "القصف يمكن أن يتواصل" متهما العسكريين الروس بـ"تلغيم الأراضي التي ينسحبون منها ومنازل وذخائر وحتى الجثث".