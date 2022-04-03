شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: مسلسل الاختيار 3 كشف للشعب حجم المؤامرات ضد الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ،"مسلسل الاختيار 3" بأنه بمثابة ملحمة وطنية حقيقية تتوارثها الأجيال من خلال مشاهدتها لهذا العمل العظيم الذي يسرد خلاله ما حدث لجمهورية مصر من أحداث كادت أن تؤدى إلى حرب أهلية، وكيف كانت إرادة الشعب المصري هي صاحبة الكلمة الأولي في التخلص من خفافيش الظلام.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان العربي في بيان اليوم الأحد، إن "الاختيار 3" يكشف للشعب المصري ما كان يحاك من مؤامرات ضد الدولة المصرية من الداخل ومن الخارج، وكيف وقف الشعب المصري وقفة رجل واحد، ضد من استولوا على الحكم واستغلالهم للظروف التى تمر بها البلاد فى تلك المرحلة وما تمر بها الدول العربية من مؤامرات خارجية وأجندات للاستيلاء على حرية العباد والبلاد .

واعتبر النائب علاء عابد، أن "مسلسل الاختيار3 " هو تجسيد لواقع عشناه ومحنة عبرها الشعب المصري بمنحه من الله وأجهزة الدولة، رجال الدولة المصرية المخلصين، وبفضل ذكاء وحكمة البطل العظيم عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الله قد وهبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو هدية من الله لمصر وشعبها وتحقق النصر على يديه، واستطاع الحفاظ على مقدرات البلاد وعلى أرواح العباد، بعد أن كنا على وشك حرب أهلية ستأكل الأخضر واليابس .

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن "مسلسل الاختيار 3" تجسيد للقوة الناعمة الحقيقية التي كشفت الوجه الحقيقي للجماعة الإرهابية التي أرادت أن تحكم البلاد أو تحرقها وتشرد أهلها وكان ينتظرنا مستقبل مظلم لولا فضل الله علينا ورجال أخلصوا لتراب وطنهم وفضلوا الشهادة والتضحية بأرواحهم من أجل الحفاظ على أرض مصر.