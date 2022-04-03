شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تثقيف الإعلاميين" يشيد بردود الفعل الإيجابية على أولى حلقات الاختيار 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، بردود الفعل الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى مسلسل الاختيار الجزء الثالث.

وأكد أيمن عدلي، أن مسلسل الاختيار من أبرز الأعمال الدرامية التي توثق قصص وبطولات سطرها أبطال الجيش والشرطة كان من الضروري تعريف المجتمع بها، خاصة وأن تلك التضحيات رسمت المستقبل للأجيال القادمة، موضحاً أن الدراما التلفزيونية تلعب دورا هاما فى غرس وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وحب الوطن في نفوس النشئ والشباب.

وذكر الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن هذه النوعية من الأعمال الدرامية تمس المجتمع المصري، لأنها تناقش قضية هامة عاشها لأكثر من 10 سنوات، وما زالت تسبب جرحا في كل أسرة وبيت به شهيد من الجيش أو الشرطة أو من المواطنين، لافتا إلى أن المسلسل اخترق وجدان الشعب المصري مباشرة.