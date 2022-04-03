الجيش الأوكراني يعلن تحرير منطقة كييف بأسرها

02 أبريل , 2022 كييف: أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية انسحبت بالكامل أو طردت من المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف . وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار على موقع تويتر للتواصل مساء اليوم السبت تقول: تحررت اربين وبوخا وهوستوميل ومنطقة كييف بأسرها من العدو. كانت الاستخبارات البريطانية وأحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلنا بالفعل عن انسحاب الروس في شمال غرب كييف. وأشار تقرير الاستخبارات البريطانية وتصريح مستشار زيلينسكي إلى أن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 30 قرية حول كييف. وقبل أيام قليلة أعلنت القيادة العسكرية الروسية ذاتها أنها ستركز هجماتها على شرق وجنوب أوكرانيا.

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