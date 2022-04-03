سماع سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا الأوكرانية (أ ف ب).

سمعت سلسلة انفجارات صباح الأحد في مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود في جنوب غرب أوكرانيا، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ووقعت الانفجارات قرابة الساعة السادسة صباحاً في منطقة صناعية على ما يبدو من المدينة الساحلية الإستراتيجية وتصاعدت ثلاثة أعمدة من الدخان الأسود على الأقل وألسنة نار.