انت الان تتابع خبر بينها فضيحة البرازيل.. أغرب 10 نتائج سجلت في تاريخ نهائيات كأس العالم والان مع التفاصيل

تعد خسارة البرازيل القاسية أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي مونديال 2014 واحدة من أكثر الخسائر المهينة في تاريخ نهائيات كأس العالم، وتلقى منتخب السامبا صدمة قوية حينها على استاد "مينيراو" في بيلو هوريزونتي، ووصفت الصحافة العالمية ما حصل بأنه إذلال واكتساح وإهانة واجتياح للبرازيل، ونعتته بأنه إنجاز كبير وتاريخي لألمانيا.وكان الجميع يتوقع أن تصب المباراة في مصلحة المنتخب البرازيلي، ليس لأنه أقوى من منافسه الألماني وإنما لكونه يلعب على أرضه وبين جماهيره، لكن حصل ما لم يكن متوقعا، وانهار منتخب السامبا أمام المد الألماني الجارف، وكانت كل الطرق تؤدي إلى الشباك البرازيلية وسط ذهول اللاعبين والجماهير التي دخل بعضها في نوبة من البكاء والسخط نتيجة ما حدث لزملاء مارسيلو.

وسجل أهداف المانشافت كل من توماس مولر في الدقيقة 11 وميروسلاف كلوزه (ق 23) وتوني كروس (ق 24 وق 26) وسامي خضيرة (ق 29) وآندريه شورله (ق 69 وق 79). وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي، سجل أوسكار هدف الشرف للبرازيل، ليخرج منتخب "السليساو" من الباب الضيق للبطولة.



سجّل المنتخب الألماني ثالث أعلى نتيجة في تاريخ نهائيات كأس العالم في مونديال عام 2002 الذي استضافته كوريا الجنوبية واليابان، عندما اكتسح المنتخب السعودي بنتيجة 8-0، وقال معلقون حينها إن المانشافت كان يلعب ضد لاعبين عاديين.

ويشكل مونديال كوريا واليابان أحد أقسى الذكريات الكروية وأصعبها على السعوديين الذين شاهدوا حينها منتخب بلادهم ينهار أمام الماكينات الألمانية، التي أحرزت 8 أهداف حملت توقيع ميروسلاف كلوزه (ق 20، ق 25، ق 70) ومايكل بالاك (ق 40) وكارستن يانكر (ق 45+1) وتوماس لينكه (ق 73) وأوليفر بيرهوف (ق 84) وبيرند شنايدر (ق 90+1).

المجر X السلفادور (10-1)- دور المجموعات الأول لنهائيات كأس العالم 1982



على مدار تاريخ مسابقة كأس العالم التي انطلقت عام 1930، لم يخسر أي فريق بنتيجة كبيرة مثل التي خسرت بها السلفادور أمام المجر بالجولة الثانية من دور المجموعات الأول لكأس العالم عام 1982 في إسبانيا، حيث اكتسحت المجر نظيرتها السلفادور بنتيجة 10-1، ودخلت تلك المباراة تاريخ المونديال؛ إذ كانت نتيجتها ولا تزال هي الأكبر في تاريخ البطولة حتى الآن.

وشهدت المباراة التاريخية تحقيق عدة أرقام قياسية؛ إذ سجّل البديل المجري لازلو كيس 3 أهداف "هاتريك"، ليصبح أول وآخر بديل يحرز 3 أهداف في مباراة واحدة بنهائيات كأس العالم.

كما أصبح هاتريك "كيس" الأسرع فى التاريخ؛ إذ حققه في غضون 7 دقائق فقط، علما أن تلك المباراة أدارها الحكم البحريني إبراهيم يوسف الدوي. ورغم تلك النتيجة العريضة لم يتمكن المنتخب المجري من العبور إلى الدور التالي.

يوغوسلافيا X زائير (9-0) دور المجموعات الأول لنهائيات كأس العالم 1974



حقق المنتخب اليوغوسلافي في نهائيات كأس العالم عام 1974 التي استضافته ألمانيا الغربية، فوزا ساحقا على حساب زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا) بنتيجة 9-0، وكان هذا في أول مشاركة ليوغوسلافيا في نهائيات كأس العالم رفقة الكونغو الديمقراطية وأستراليا وألمانيا الغربية في ذلك الوقت.

ويعد فوز يوغوسلافيا على زائير (9-0) من أكبر النتائج المحققة في تاريخ المونديال، كما أنها الخسارة المهينة الأولى لمنتخب إفريقي، والتي كشفت حينها عن حقيقة وضع كرة القدم الإفريقية.

البرتغال X كوريا الشمالية (7-0) دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2010



تأهلت كوريا الشمالية إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها في مونديال جنوب إفريقيا 2010، ورغم البداية المُبشرة بالخسارة أمام البرازيل 1-2 في افتتاح مباريات المجموعة السابعة، فإن منتخب الجمهورية الاشتراكية انحنى بنتيجة كارثية في الجولة التالية أمام البرتغال، بالخسارة 0-7، وقد أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سادس أهداف المهرجان.

إسبانيا X هولندا (1-5)- دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2014