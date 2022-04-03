انت الان تتابع خبر العدل تعلن الإفراج عن 772 نزيلاً خلال شهر أذار الماضي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الاحد، إطلاق سراح (772) نزيلاً خلال شهر أذار الماضي لعام ٢٠٢٢.
وذكر بيان صادر عن الوزارة ورد لـ الخليج 365، إن "دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم".
وأضاف البيان، إن "ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، حرصاَ منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".
وأضاف البيان، إن "ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، حرصاَ منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".