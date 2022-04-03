زيدان يبحث معالجة الإشكاليات التي تواجه الحقوقي أثناء تأدية عمله بالمحاكم

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين محمد نعمان الداودي رفقة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا معالجة الاشكاليات التي تواجه الحقوقي اثناء تادية عمله في المحاكم وقدم السيد رئيس الاتحاد درع الاتحاد الى السيد رئيس المجلس تكريماً له عن مواقف المجلس في دعم الاتحاد".

