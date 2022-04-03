شاهد.. الصين تغلق نصف شنغهاي لمواجهة أسوأ موجات الجائحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات في شنغهاي إغلاق النصف الغربي من المدينة الأكبر في الصين في وقت سيتم فيه تمديد إغلاق النصف الشرقي للمدينة بعد انتشار جديد لفيروس كورونا.



وخلال فترة الإغلاق، من المقرر أن يخضع حوالي 16 مليون شخص لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا في منطقة بوكسي، على الجانب الغربي من نهر هوانغبو، بحسب "يورونيوز"

وطُلب من السكان البقاء في منازلهم أو داخل المجمعات السكنية خلال فترة الأربعة أيام في وقت تجري فيه السلطات مسحات كوفيد-19، مع توفر خدمات توصيل البقالة أو الوجبات إلى منازلهم.

وأعلنت السلطات في شنغهاي، التي تضم أكبر عدد من السكان في الصين والبالغ 25 مليون نسمة، عن حزمة جديدة من القيود لمكافحة الوباء، قبل تسع ساعات من انتهاء الإغلاق في النصف الشرقي.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين سيضطرون للبقاء في منازلهم بعد ذلك.

من ناحية أخرى، كان من المقرر أن يبدأ إغلاق الجزء الغربي من مدينة شنغهاي لمدة أربعة أيام في الساعة الثالثة صباحًا.

وبحسب السلطات، يتوجب على الأشخاص الذين يعيشون في مبنى تم العثور فيه على حالة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته البقاء في المنزل لمدة 10 أيام، ويفرض على سكان المباني الأخرى القابعين في نفس المجمع السكني البقاء في المنزل لمدة ثلاثة أيام.

إلا أن الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء المجاور للحالة الإيجابية سيفرض عليهم قيود أقل. وقد يُسمح لهم بالتسوق لشراء الضروريات، ولكن لفترة محدودة فقط وفي أيام معينة.

ومن المحتمل أن يؤدي استمرار تفشي الوباء في الصين إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد وشبكات التموين العالمية.